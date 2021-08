Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti: arrivano da Amici le nuove Veline di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, che partirà lunedì 27 settembre si rinnova anche sul banco dei conduttori con Alessandro Siani e Vanessa Incontrata.

Leggi anche > Striscia la Notizia: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani nuovi conduttori. Cambiano le veline

Con il saluto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva il passaggio di testimone è ormai ufficiale, le nuove veline di Striscia la Notizia arrivano dalla scuola di Amici e saranno Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Talisa Ravagnani, nonostante la giovane età ha una lunga carriera di danza alle spalle: ha fatto parte del corpo di ballo di Selena Gomez dove danza anche nel celebre videoclip del singolo “Look at me now”. Nel 2019 poi è entrata nella scuola di Amici, non vince ma l'anno successivo entra a far parte del corpo di ballo della scuola e di quello de “Il cantante mascherato”.

Giulia Pelagatti è originaria di Prato, partecipa ad “Amici” nell’edizione 2016-2017 edentra a far parte del corpo di ballo di “Colorado", il programma comico di Italia Uno. Quest'anno era nel corpo di ballo dello show campione d'ascoli "Felicissima Sera" con Pio e Amedeo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA