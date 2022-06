Amici 22, Raimondo Todaro resta: quasi certa la conferma anche per l'anno prossimo

Rumors sul ritorno di Raimondo Todaro ad Amici 22 come professore. Si conferma come l’insegnante più chiacchierato dei mesi scorsi. Infatti, ancor prima che si concludesse la 21esima edizione, infatti, sono spuntate fuori alcune indiscrezioni secondo le quali Todaro non sarebbe stato confermato. La mancata conferma avrebbe trovato giustificazione negli scontri con Alessandra Celentano, ma non sarebbe stata una motivazione convincente. E ora a confermare il suo ritorno è stato il settimanale Vero.

Nella notizia in questione si legge che l’insegnante sarebbe già stato confermato per la prossima stagione del talent nell'accoppiata Cuccarini - Todaro che ha avuto un notevole successo.

Sembra però in bilico la partecipazione di Lorella Cuccarini che, secondo i rumors, non dovrebbe tornare l’anno prossimo. Insieme a lei anche un’altra insegnante di canto dovrebbe dire addio al talent. Ma le voci sono contrastanti e non ufficiali. E' tutto ancora in fase di preparazione: si attendono notizie certe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 23:12

