Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 00:06

La quinta puntata diin diretta suha tante novità in serbo: niente prima fase con esibizioni corali,primo ospite del serale ein commissione esterna come sostituta temporanea di, a casa con l'influenza.La cantante lucana si è subito distinta esprimendo un giudizio molto duro nei confronti di Biondo dopo che il cantante dei bianchi si è esibito cantando il suo inedito "Roof Garden" utilizzando l'Autotune. Arisa: "Penso che ha una bellissima immagine, fa un genere musicale che alle case discografiche fa tanta gola". Giudizi negativi anche da parte di Emal ed Heather: "Lui si presenta in duetto con l'Autotune". Solo Simona Ventura prende le sue difese: "Sei nel posto giusto al momento giusto". "Tutti meriterebbero di avere un posto - conclude Arisa - Biondo sta cavalcando un genere di moda passeggera. Farai più soldi e successo. Einar mi sembra reale, ha un percorso lungo davanti a sè" .