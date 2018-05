Amici 17, tre case discografiche per Biondo, nessuna per Matteo

Amici 17, niente serale per Marco Bocci: ecco chi lo sostituirà

Partecipare adnon è solo una grande vetrina, ma apre le porte per il successo. Anche quest'anno alcunehanno mostrato grande interesse per i cantanti della scuola di, primo tra tuttiIl rapper, durante criticato durante il serale da Heather Parisi per l'ultizzo dell'autotune, ha ricevuto ben tre richieste di incontro da Universal Music Italia, Sony Music Italia e Warner Music Italia, per valutare un'eventuale collaborazione.Due invece le richieste perQuest'ultimo è stato cercato da Sony e dal Presidente di Warner, la sua ex casa discografica soprattutto dopo le esternazioni del cantantte fatte nel daily del 3 maggio. Il catante della squadra bianca, non ha mai fatto mistero della delusione verso la sua ex casa discografica per averlo tenuto fermo per un anno e nell'incontro con Sara Andreani, Direttore Marketing della Warner aveva detto: "Vedere uno che ti guarda negli occhi e che ti dice, me lo ricorderò sempre – se fallisci non è un problema mio – se fallisco invece stavolta è un problema mio ma me la vedo per i caxxi miei stavolta non voglio trovarmi in una situazione in cui io non posso far uscire una canzone, non posso far uscire la mia musica.Ti faccio una domanda allora, se io non fossi qui ad Amici e se le canzoni non stessero salendo tu mi saresti venuta a cercare? perché nessuno mi ha più cercato ho messaggi in cui chiediamo ma cosa sta succedendo? perché tutto lento? questa cosa qua perché non si fa? Mi dispiace che mi dici che non è vero perché altrimenti queste canzoni qua sarebbero già fuori. Io non sto mentendo, è la verità, non si sono comportati bene".Una richiesta infine per Emma e Zic, rispettivamente di Warner Music e di Sony Music. A bocca asciutta Matteo che deluso abbandona il divano.