Amici 17: eliminati Matteo, Luca, Valentina e Zic

Amici 17, Arisa duro attacco contro Biondo: «Sei solo una moda, ma farai tanti soldi»

Nella prima fase ad eliminazioni di questa quinta puntata dii professori ci sono andati giù duro, ben quattro gli alunni eliminati:La prima a ricevere cinque no è Valentina che in lacrime ha detto: "Mi dispiace. Sono riuscita a dare il meglio di me nonostante le difficoltà", ad incoraggiarla c'è Simona Ventura: "Sei molto, prendila come un insegnamento. Torna fuori più forte di prima. Ti auguro ogni bene".Tra le eliminiazioni che hanno generato più polemiche c'è quella del cantante dei blu Matteo - l'unico tra l'altro a non aver ricevuto in settimana proposte dalle case discografiche - Giusy Ferreri è incredula"Faccio fatica a come si possa dire di no ad una voce come quella di Matteo. Farai tanta strada e te lo meriti. Mi dispiace tantissimo".Niente da fare nemmeno per Luca e per Zic che prima di abbandonare la scuola vuole scusarsi nuovamente per alcuni comportamenti tenuti all'interno del programma: "Mi è toccato parlare troppo a volte. Avrei preferito cantare. Ultimamente ho perso il cervello due - tre volte" . Ermal ha delle parole davvero belle per lui: "Mi piace come scrivi. Hai una forma personale ed orginale come scrittura. Questa, per te, è solo una fionda. Cerca di usarla nel migliore dei modi"