Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20 sono stati fotografati insieme mentre passeggiavano per Milano. La foto non è passata inosservata, è stata pubblicata su Twitter e sta facendo il giro del web. I fan di entrambi ora si chiedono se la loro è una semplice conoscenza o potrebbe esserci qualche progetto professionale in ballo. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip aveva già espresso simpatia per il ballerino.

L'opinionista dell'Isola dei Famosi si era definito "single da una vita" al Maurizio Costanzo Show, salvo poi farsi immortalare dal settimanale 'Chi' con Lorenzo Campi. Una storia emersa anche da Instagram. «Lui è il rampollo della Torino che conta - scrive la rivista di Alfonso Signorini - la loro storia è nata grazie a Didi, amica in comune che ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 14:31

