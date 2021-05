Meghan Markle torna in tv dopo l'intervista a Oprah Winfrey, il retroscena: «Ha addosso una fortuna»

Meghan Markle torna in tv dopo la scandalosa intervista a Oprah Winfrey e l'accusa di razzismo alla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex è apparsa in video con un look premaman del valore di migliaia di sterline. A farle i conti in tasca ci hanno pensato ancora una volta i tabloid inglesi, mentre l'occasione della sua uscita pubblica era il Vax Live, la campagna di vaccinazione, che ha dato l'input per parlare del futuro delle donne.

Meghan Markle torna in tv

Nel video preregistrato Meghan, che è quasi al termine della gravidanza ed è incinta di una bambina, indossa una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del costo di 1.200 sterline e l’orologio di Cartier che apparteneva alla principessa Diana da 17.800 sterline. Non ha dunque badato a spese per la prima apparizione televisiva dopo l'intervista-bomba di un paio di mesi fa. «Ha addosso la bellezza di 26.463 sterline», è il retroscena della stampa inglese da sempre in rotta di collisione con l'ex attrice di Suits.

Meghan Markle, l'appello al Vax Live

Look a parte, il video aveva un intento benefico. I duchi di Sussex, infatti, continuano a sostenere cause umanitarie dall'altra parte del mondo. «L’anno passato - ha dichiarato la moglie di Harry - è stato determinante grazie alle comunità che lottano instancabilmente ed eroicamente per affrontare il Covid-19. Ci siamo riuniti stasera perché la strada da percorrere sta diventando più luminosa. Avremo bisogno di ognuno di noi per trovare la strada più giusta da percorrere. In qualità di presidenti della campagna di Vax Live, io e mio marito crediamo che sia fondamentale che la nostra ripartenza dia la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state colpite in modo sproporzionato da questa pandemia».

Meghan Markle, il discorso sulle donne

Meghan ha, poi, aggiunto che «le donne, e in particolare le donne di colore, hanno visto spazzare via una generazione di guadagni economici... 5,5 milioni di loro hanno perso il lavoro negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia e 47 milioni in tutto il mondo sono a un passo dalla povertà». «Dobbiamo lavorare insieme per portare i vaccini in ogni paese e continente. Insistiamo sul fatto che i vaccini siano equamente distribuiti e con un prezzo equo, e assicuriamoci che i governi di tutto il mondo stiano donando i loro vaccini aggiuntivi ai paesi bisognosi: solo allora potremo iniziare a ricostruire il sistema. Non solo per riportarci dove eravamo prima, ma anche per andare oltre e far avanzare rapidamente le condizioni, le opportunità e la mobilità per le donne ovunque», ha dichiarato. Qualche parola anche sulla figlia: «Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui è necessario dare il sostegno necessario per andare avanti... La loro futura leadership dipende dalle decisioni che prendiamo e dalle azioni che intraprendiamo ora».

