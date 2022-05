Amici 21, diretta semifinale: super ospite Marco Mengoni. Ecco chi accederà in finale

In prima serata su canale 5 torna Amici 21 con la diretta della semifinale, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Questa sera scopriremo quali allievi accederanno alla finale di domanica 15 maggio. Super orspite Marco Mengoni.

Sono rimasti in sette i talenti della scuola di Amici 21 che durante la puntata di sabato 7 maggio si giocheranno un posto per la finalissima: i cantanti Alex, Sissi, Albe e Luigi; e i ballerini Michele, Serena e Dario. Solo uno di loro si aggiudicherà la vittoria .

Spetta ancora alla giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash decidere le loro sorti. Super super super ospite in studio Marco Mengoni grande protagonista da oltre 10 anni della scena musicale italiana

che a giugno sara’ per la prima volta negli stadi Ad “Amici” presenta il suo nuovo singolo “No Stress”. Spazio infine anche a Nino Frassica e il suo “Amici Senior”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 19:31

