Amici 21, la Celentano fa piangere Dario: «Sono malefica ma non bugiarda». Peparini furiosa

Dopo l'eliminazione di Nunzio nella scorsa puntata è Dario a entrare nel mirino di Alessandra Celentano. La maestra durante la semifinale di Amici 21, non solo esalta le doti del suo pupillo Michele, che è uno dei finalisti della puntata di venerdì 7 maggio, ma attacca e fa piangere il ballerino di Veronica Peparini.

Leggi anche> Amici 21, diretta semifinale

Durante la semifinale di Amici di venerdì 7 maggio, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida contro Dario. Secondo la maestra il ballerino della Peparini non è allo stesso livello del "suo" «Le uniche coreografie che ti puoi permettere - dice . sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso», la Peparini sbotta «Che palle!».

Si accende la polemica tra la Celentano e la Peparini sottolinea «Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia», ma la Celentano non molla : «Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ballerino classico lo ha fatto bene, è imbarazzante quello che dici, quasi mi dispiace per lui lo vedo in difficoltà».

Dario quasi in lacrime, Maria cerca di confortarlo «Stefano ne ha sentite di peggio, si sopravvive e si continua a ballare, ogni frase che dice non è personale, non è contro di te». Dario in lacrime, per la Peparini la Celentano ha il prosciuto sugli occhi: «Anche altre persone credono in lui», Celentano: «Gli fa anche bene se sente la verità».

«Dario - dice Stefano De Martino - fuori da qui ci saranno tante persone che non credono in te, ma per una che non crede in te ce ne sono altre che ci credono. La Celentano sono certo che dice queste cose a fin di bene, capisco il bastone e lacarota, ma forse c'è un po' troppo bastone».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA