Amici 21, diretta prima puntata: in studio Raimondo Todaro: «Mamma Mia!». La De Filippi saluta la Venier

Amici 21, diretta prima puntata: i in studio Raimondo Todaro ​«Mamma Mia!». La De Filippi saluta la Venier. Eccezionalmente di domenica riapre la scuola più famosa d'Italia che quest'anno vede tra i prof l'arrivo del ballerino.

Leggi anche > GFVip, Signorini bacchetta il pubblico: «Basta con le segnalazioni, godetevi lo spettacolo», è bufera

«Mamma Mia!» sorridente ed emozionato Raimondo Todaro fa il suo ingresso come prof nella scuola di Amici 21. Lorella Cuccarini passa, infatti, dalla danza alla categoria canto, insieme ai confermatissimi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli; mentre Alessandra Celentano e Veronica Peparini, con la new entry Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi per il ballo.

Maria De Filippi prima di partire con il programma saluta Silvia Toffanin e la sua amica Maria Venier.

Riapre la scuola di Amici con l’inaugurazione del 21° anno accademico e dal 20 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, torna su Canale 5 la striscia quotidiana del talent show ideato da Maria De Filippi.

Giorno dopo giorno sarà possibile conoscere meglio gli alunni della nuova classe che sono riusciti a conquistare un banco e che, con impegno e abnegazione, dovranno lottare per non perderlo.

L’appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia Mediaset proporrà il racconto dei momenti più intensi ed emozionanti di ciò che accadrà all’interno dell’unica scuola tv del talento: giornate fatte di prove in sala e in palestra, lezioni pratiche e teoriche, verifiche, confidenze, emozioni, speranze e insicurezze. Con continui confronti con il corpo docente, che, in questa edizione, prevede grosse novità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA