Amici 18, Rudy Zerbi attacca la Bertè: «Da un’artista come te non mi posso aspettare queste cose, la musica è di tutti»

Amici18, Loredana Bertè contro i professori: «‪Hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento e io non ci sto»​

Ultimo aggiornamento: 22:34

La terza puntata diparte subito con una polemica. La settimana scorsa Loredana Bertè ha proposto un cambio di regolamento parlando di «giochetti dei profossori», una provocazione a cuiha volutoLa richiesta di unha fatto infuriare non poco i professori ein particolare ha deciso di rispondere alla cantante in diretta durante la terza puntata: «Loredana quello che hai detto è gravissimo e ioQuello che hai detto ha infastidito tutti noi insegnanti.». Ma Loredana non arretra nel suo pensiero: «Jefeo ha dei limiti. Non credo alla vostra buona fede. Ci sono questioni tecniche evidenti. Voglio dimostrare alla squadra Blu che non è forte». La Bertè è stata accontentata, in parte, con le richieste. La prima parte delle esibizioni di cantanti e ballerini è interamente nelle mani del pubblico e non del giudizio dei professori.