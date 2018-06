Amici 17: Lauren eliminata, i ballerini professionisti la portano in trionfo

Le emozioni per la finale dinon sono solo per gli allievi della scuola, ma anche per la padrona di casa . Intervistata dain un momento che doveva essere comico, la De Filippi ha parlato dell'universitaà, di quando copiava al liceo e poi della mamma, scomparsa qualche anno fa dopo una lunga malattia."Al liceo ero una pippa, copiavo. Poi però mi sono laureata in 4 anni con 110 e lode. Da Grande volevo fare il Magistrato ma mi hanno bocciata" dice Maria. Tra una battuta e l'altra Geppi riesce a strappare una confidenza alla padrona di casa che si commuove: "Mia mamma è stata una figura molto importante nella mia vita, non c'è giorno, in cui non ci pensi ... comunque sei str**za a farmi dire queste cose! ".