sono i quattro talenti della scuola diche questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da21.58Carte: Vince Einar, Lauren eliminata. Pubblico in piedi, compreso il corpo di ballo dei professionisti. "non era mai successo che entrasse il corpo di ballo a portare in trionfo il ballerino che usciva", dice Maria. "Sul palco ho realizzato tutti i miei sogni"; ringrazia Lauren.21.49A sorpresa Lauren che sogna Brodway canta, come le aveva suggerito qualche puntata fa Heather Parisi, il tema di Chicago "All That Jazz". Per Einar canzone d'autore "mi sono innamorato di te". Sentire le "urlatrici" che cantano Tenco è una bella sensazione, plauso ad Amici.21.45Altro duetto con ospite. Lauren balla mentre a cantare "Another Love" c'è Michele Bravi ex vincitore di X Factor, ora web star. Einar canta il suo inedito "Salutalo da parte mia", la sua performance migliore questa sera..21.36Duetto con ospite, Lauren balla con la rockstar mondiale del violoncello Hauser sulle note di “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”. Einar canta "Sognami" di Biagio Antonacci. Rivediamo le carte : in testa Lauren.21.32Einar canta con Alessandra Amoroso "Due Destini" dei Tiromancino. Amoroso splendida. Einar al momento è in testa nel televoto parziale.21.20Venti secondi di tempo, Einar sfida Lauren. Televoto aperto. "Godetevi questa finale", augura loro la de filippi. Parte Lauren, davvero pazzesca. Esplosione di effetti speciali sotto la direzione di Luca Tommassini, regia un po' incerta.21.25Entra Maria de Filipp: "Benvenuti e buonasera, ecco i quattro finalisti di Amici". Carmen in bianco, Einar in blu, Irama in totaal black, Lauren in rosso. I professori hanno stabilito a maggioranza che a inziare la finale sarà Einar.21.21Inizio pirotecnico con i fuochi d'artificio che esplodo fuori dagli studi della Titanus mentre un rvm mostra i quattro finalisti poco prima di entrare in studio. Il logo di Amici in versione oroIn studio ad accompagnare i finalisti - 3 cantanti e una ballerina - la rockstar mondiale del violoncello Hauser e i quattro big della musica italianaStasera la vittoria sarà decretata esclusivamente dal pubblico "sovrano". Sono quattro i premi in palio previsti durante la serata:1) Premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto dell’edizione di Amici;2) Premio della critica del valore di 50 mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane3) Premio Radio 105 pari ad un valore di 20 mila Euro in gettoni d’oro;4) eCampus con una borsa di studio del valore di 12 mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.