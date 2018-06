Amici 17: Lauren eliminata, i ballerini professionisti la portano in trionfo

Amici 17, la diretta della finale: ​Lauren eliminata, Einar continua la sfida contro Carmen ed Irama. Ecco chi vincerà

Amici 17, finale: per i bookmaker Irama verso la vittoria, Carmen Ferreri prima sfidante

è la prima eliminata della. La ballerina ha perso con il 47% delle preferenze contro il cantante. Per lei però le porte del successo sono già spalancate.Al momento del verdetto pubblico in piedi, compreso il corpo di ballo dei professionisti. "Non era mai successo che entrasse il corpo di ballo a portare in trionfo il ballerino che usciva", dice Maria. "Sul palco ho realizzato tutti i miei sogni", ringrazia tutti Lauren. La ballerina americana - quarta classificata - è comunque la vincitrice della categoria ballo e ha ottenuto l'ingaggio direttamente dalla De Filippi per entrare il prossimo anno nel corpo di ballo dei professionisti.