L'università trasloca in nave sullo Stretto di Messina: l'esperienza studio degli studenti calabresi e siciliani

Il 21 e 22 marzo gli studenti delle università siciliane e calabresi hanno scoperto un nuovo approccio allo studio con l’evento Red Bull Secret Study Room, ospitato per l’occasione a bordo della nave “Elio”, ammiraglia della flotta di Caronte & Tourist in navigazione. Un'esperienza organizzata in un contesto vibrante e ispiratore come lo Stretto di Messina e incentrata sull’importanza della stimolazione mentale per trasformare la tradizionale concezione dello studio.

Durante la navigazione, gli studenti hanno avuto l'opportunità di vivere la vita universitaria in un ambiente dedicato, la Red Bull Secret Study Room, una sala studio "segreta" allestita all'ultimo piano della nave “Elio”, dove non sono mancati divertimento e innovazione. Gli studenti hanno avuto l’occasione di immergersi in contesti stimolanti, con attività legate alla consapevolezza dell’“accensione della mente”, grazie alla presenza di ospiti d'eccezione che si sono alternati nel corso della due giorni in un programma variegato.

“Ci ha reso entusiasti avere a bordo una carica di energia così forte e alimentata da studenti provenienti da tutto il mondo.

Durante il primo giorno sono intervenuti la content creator Maviva e l’esperto di neuroscienze applicate Fabrizio Privitera e, a chiusura, il Meet & Greet con l’atleta Red Bull campione di skateboard Alessandro Mazzara. Venerdì 22 marzo, si sono alternati i talk delle content creator Giulia Mazza ed Elisa Altamura, il workshop “How to make a good drink” del noto barman Daniele Gentili, il talk con il Co founder di One Day MUSIC FESTIVAL, Marco Palazzolo. L’evento si è concluso con un Meet & Greet con la talentuosa artista Red Bull Posse, Jelecrois, seguita dal Final Party curato da One Day Music Festival, animato dai ritmi del DJ Kenzo/PHUNKADELICA. Il Red Bull Secret Study Room è stata un'opportunità unica per gli studenti di conoscere e socializzare, esplorando nuove prospettive di apprendimento in una cornice mozzafiato

