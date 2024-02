Euroma2, al via la settima edizione degli "University Open Days": tre giornate dedicate all'orientamento scolastico per i giovani

di Redazione web

A giugno molti studenti diranno addio al liceo una volta sostenuta la maturità. C'è chi deciderà di partire per un lungo viaggio, chi di lanciarsi già nel mondo del lavoro e chi di iscriversi all'università per continuare gli studi e diventare, magari, un medico, un avvocato o un insegnante. Ma scegliere chi si vuole diventare da grane quando si ha solo 18-19 anni non è facile: i dubbi sono tanti e le domande forse anche più.

Per andare incontro alle esigenze degli studenti, ascoltarli e spiegare come funziona il mondo universitario, il centro commerciale Euroma2 dà il via, dal 29 febbraio al 2 marzo, alla settima edizione de "University Open Days". Tre giornate dedicate interamente all’orientamento scolastico per aiutare i giovani dopo il diploma.

L'iniziativa

Oltre quaranta tra università pubbliche e private, on line e in presenza, accademie di ogni tipo e ITS Academy con sedi in tutta la Regione Lazio, per una tre-giorni durante la quale oltre 200 professori e 300 studenti degli Istituti Superiori aiuteranno i ragazzi, prossimi alle maturità, a scegliere quale percorso di studi intraprendere dopo l’esame di giugno.

Alle 10.30 è in programma il simbolico taglio del nastro di partenza alla presenza di Giuseppe Schiboni, Assessore Regionale Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, di Daniele Parrucci, Consigliere Roma Città Metropolitana, delegato all’edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione, di Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX e di Davide M. Zanchi, Presidente Euroma2.

L’iniziativa, alla quale sono invitati a partecipare anche gli studenti delle classi quarte, è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città di Roma Metropolitana e dal Municipio IX Roma Eur.

