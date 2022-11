Il preside: «Da noi è già così, ottimi risultati c'è più attenzione»

di Lorena Loiacono

Marco Ferrari, preside del liceo Malpighi di Bologna, ha già vietato i cellulari in classe. Come sta andando?

«Abbiamo buoni risultati. Il nostro è stato un percorso partito un anno fa con la sperimentazione avviata in una sola classe: visti i risultati in termine di attenzione, abbiamo deciso di estenderlo a tutta la scuola. Compresi gli adulti».

Toglie il telefonino anche ai docenti?

«Lo lasciano in sala professori. I ragazzi lo consegnano all'ingresso, i docenti evitano di usarlo. Nessuno deve utilizzare il telefono durante le ore di lezione. Siamo una comunità educante».

Cosa intende?



Venerdì 25 Novembre 2022

