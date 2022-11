La studentessa: «Inutile repressione, invece può essere strumento didattico»

di Lorena Loiacono

Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti, come avete accolto il divieto di cellulari in classe?

«Male. In queste settimane abbiamo ascoltato da parte del Ministro diversi interventi che testimoniano la volontà di inserire un clima repressivo nelle scuole. Dal divieto per i cellulari ai percorsi di lavori socialmente utili per chi non ha una buona condotta. Avvertiamo un atteggiamento repressivo».

Volete usare i telefonini in classe?

«Assolutamente no. Pensiamo però che, se le lezioni fossero orizzontali, partecipanti e inclusive i cellulari potrebbero essere usati addirittura per scopi didattici».



