L'punta a rafforzare la suanello spazio, aumentando fino adi euro il budget destinato allepreviste per il periodo. Allo studio anche una revisione del sistema di governance, che però non metterà in discussione il ruolo dell'(Esa) come partner principale dell'. La proposta, avanzata recentemente dallaeuropea, è illustrata dal Commissario europeoa Baveno, in occasione delle celebrazioni dei 20 anni del Manifesto che ha portato alla nascita di, il più grande programma di osservazione della Terra.“Continuità, evoluzione, adattamento: sono questi i tre punti chiave della nostra proposta, che prevede 9,7 miliardi di euro per il programma Galileo e 5,8 miliardi per Copernicus, oltre a 500 milioni per lo sviluppo di nuove componenti per la sicurezza” spiega. Per quanto riguarda la nuova gestione si prevede “solo un leggero aggiustamento”. L', gestore del programma di navigazione, cambierà il nome in Agenzia dell'Unione europea per l'implementazione del programma spaziale. Possibile anche un aumento delle attività svolte, ad esempio nella gestione dell'operatività e della funzionalità di Copernicus, ma su questo si va avanti con prudenza.