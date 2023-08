Sesso molto soddisfacente da anziani, lo studio: «Un toccasana per mantenere giovane il cervello»

Fare sesso è sicuramente una cosa molto piacevole, ma oltre al benessere che può avere sulla vita di coppia è utile anche per restare giovani. Per mantenere il cervello sempre in forma, soprattutto da anziani, infatti, bisogna darsi da fare anche sotto le lenzuola.

È quanto è stato dimostrato da uno studio dell'Hope College, in Michigan negli Stati Uniti, che ha dimostrato che le persone di età compresa tra i 62 i 74 anni con vite sessuali «molto soddisfacenti» hanno una salute cognitiva migliore fino a 5 anni dopo rispetto ai coetanei che non mostrano più alcun tipo di desiderio o attività in camera da letto.

«Dopo avere ottenuto il numero dei clienti per consegnare il cibo, li ricercano per scopi sessuali»: il curioso studio sui rider

«Gli uomini mi pagano 26mila euro per vedere le partite di calcio senza commentare»: la storia della moglie surrogata

Fare sesso da anziani aiuta a restare giovani

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, fare del buon sesso in età avanzata può aiutare a mantenere il cervello sano.

I risultati potrebbero essere dovuti ai benefici antistress del buon sesso, così come al rilascio dell’ormone del piacere, la dopamina. Lo stress, infatti, impedisce la nuova formazione di neuroni nell'ippocampo, un'area del cervello associata alla memoria, fanno sapere gli studiosi dell'Hope College. E chi pratica sesso regolarmente anche in età avanzata riscontra una diminuzione dello stress che protegge anche dall'invecchiamento cerebrale.

La soddisfazione sessuale, infatti, si associa all'orgasmo che è in grado di rilasciare nel nostro corpo una scarica di dopamina. «Pertanto, le persone con relazioni sessualmente più soddisfacenti possono sperimentare livelli più elevati di dopamina», spiegano gli studiosi.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto 1.683 persone di età pari o superiore a 62 anni ed è stato dimostrato che i risultati migliori a livello cognitivo sono stati raggiunti da chi ha dichiarato di avere una vita sessuale ancora attiva e soddisfacente.

Il team di ricercatori, infatti, ha scoperto che i soggetti in età avanzata che hanno una vita sessuale attiva (non necessariamente legata a rapporti sessuali, o con orgasmo) almeno una volta alla settimana hanno ottenuto punteggi più alti nei test cognitivi rispetto a coloro che non avevano fatto sesso nell’ultimo anno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA