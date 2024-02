«Mollo tutto e vado su Marte»: la Nasa cerca quattro aspiranti astronauti per sperimentare la vita sul Pianeta Rosso

di Redazione web

Mollo tutto e vado su...Marte. Da oggi potrebbe essere possibile, ma ci vuole un «fisico bestiale» e un'adeguata preparazione. L'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America (Nasa) ha rilasciato un bando in cui scrive che cerca nuove reclute. Saranno quattro gli aspiranti astronauti che potranno partecipare a una simulazione di un anno di vita sul Pianeta Rosso.



I volontari vivranno all'interno della Mars Dune Alpha, una struttura di 158 metri quadrati costruita in 3D presso il Johnson Space Center di Houston, Texas.

L'esperimento

L'esperimento è chiamato Crew Health and Performance Exploration Analog e inizierà il prossimo anno dopo 13 mesi di selezione. Ognuno dei partecipanti riceverà circa 60.000 dollari. I requisiti fissati per la selezione sono severi: i candidati dovranno essere cittadini americani fra i 30 e i 55 anni, in eccellente stato di salute, non fumatori e senza precedenti penali. Dovranno inoltre avere almeno un master in materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), avere almeno 1.000 ore di volo come piloti o aver completato l'addestramento militare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA