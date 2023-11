Aurora boreale nei cieli d'Italia: visibile dalle Alpi all'Emilia-Romagna

di Redazione web

È un fenomeno piuttosto raro, ma non impossibile. È accaduto stasera, 5 novembre, nei cieli del Centro-Nord Italia: lo spettacolo dell'aurora boreale ha lasciato a bocca aperta i fortunati che sono riusciti a goderselo. Il fenomeno è stato ben visibile sulle Alpi, ma in molti nelle regioni settentrionali sono riusciti a scorgerlo, dal Veneto all'Emilia-Romagna, ma anche nelle Marche e in Toscana. Il cielo è stato illuminato da fasci di luce, dando vita a quei giochi di colori che è possibile osservare in luoghi come l'Islanda o la Scandinavia.

Aurora boreale in Italia

Ma come è possibile che l'aurora boreale sia apparsa a queste latitudini? Come dicevamo, si tratta di un fenomeno insolito per l'Italia e gran parte d'Europa (dove pure è stata avvistata). Il sito 3bmeteo spiega che «l'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare. Quando quest'ultimo è intenso, ossia in fase di forte attività solare, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore».

«Solitamente - spiega 3bmeteo - a causa della geometria del campo magnetico terrestre, si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali. È dunque raro osservare le aurore al di sotto del 50esimo parallelo, ancor di più del 45esimo come è accaduto oggi!».

Le foto

Sui social le foto dell'aurora boreale in Italia sono già numerosissime.

