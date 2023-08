Zanza, una strada e un film per il re dei playboy di Rimini (con più di 6mila donne). La mamma: «Ha aiutato il turismo»

Una strada, o una piazza, intitolata a Zanza, quel Maurizio Zanfanti che a Rimini e dintorni è ricordato come il più famoso playboy della Riviera. La proposta viene dalla mamma dell'uomo, scomparso prematuramente a 63 anni nel modo che più lo rappresentava: è stato colpito da un infarto nel settembre del 2018, mentre si trovava appartato in auto per un rapporto sessuale con una 23enne. L'idea della signora Teresa Succi, 85 anni, è stata raccolta dalla stampa locale e non ha mancato di dividere gli animi.

Una strada per Zanza

«Mio figlio Maurizio ha aiutato e non poco il turismo in questa città. Ha fatto tanto per Rimini», ha detto la mamma del "re dei vitelloni", che ammette commossa di ricevere ancora oggi lettere provenienti da tutta Europa da parte delle sue conquiste. E sono tante. Secondo gli amici, Zanza «ha conquistato 6.000 ragazze in 35 anni di onorata carriera».