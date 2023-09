Virus sinciziale nei bambini, allarme dei pediatri: «Per l'autunno spaventa più del Covid»

Virus sinciziale, è allarme dei pediatri: «Per l'autunno spaventa più del Covid». È Rino Agostiniani, tesoriere e parte del direttivo della Società italiana di pediatria (Sip), ex presidente della società scientifica, a dare l'allerta: «In vista dell'autunno il virus che mi spaventa è Rsv, il virus respiratorio sinciziale, più del Covid».

Nelle ultime settimane il focus sul Covid è risalito in maniera sostanziale a causa dell'aumento dei contagi e del proliferare delle sottovarianti, tanto da far serpeggiare la parola "lockdown" tra la gente, spaventata all'idea di ripetere l'esperienza del 2020. Le parole dell'ex Presidente Rino Agostiniani, tuttavia, ci invitano a rivolgere l'attenzione altrove, verso i soggetti più fragili, come i bambini.

