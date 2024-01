Max Biaggi a Verissimo, il dramma dell'incidente: «Mio figlio lo tengo lontano dalle moto»

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 20 gennaio è stato ospite il motociclista Max Biaggi. L'ex pilota romano ha ripercorso quei drammatici momenti vissuti relativi all'incidente avvenuto il 9 giugno 2017 a Latina, in cui ha rischiato di morire. «L'incidente più brutto che ho fatto nella mia vita - ha spiegato Max Biaggi -. Non ho avuto conseguenze fisiche per fortuna e non ho mai smesso perché la moto rimane la mia passione».