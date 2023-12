Filippo Turetta, il compleanno in carcere. Un giorno da detenuto come tutti gli altri quello di oggi per Filippo Turetta, che ha compiuto 22 anni. I compagni della sesta sezione della casa circondariale di Montorio (Verona) gli hanno fatto gli auguri, ma non ci sono stati festeggiamenti nè altro, secondo quanto filtra da 'radio carcere'.