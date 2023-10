Maltempo, treni in ritardo e guasti in Lombardia, Trentino e Emilia: nuovi orari e deviazioni

Disagi al Nord (e non solo) nelle maggiori stazioni ferroviarie. L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Paese sta causando danni e rallentamenti sulle linee ferroviarie di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Lo fa sapere una nota di Fs, assicurando che «Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia monitorano costantemente l'evolversi della situazione informando tempestivamente i passeggeri in viaggio sulle condizioni della circolazione, su interruzioni e rallentamenti».

In particolare in Lombardia i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel nodo di Milano e nella tratta Milano-Chiasso. «Le eccezionali precipitazioni che hanno investito il capoluogo lombardo hanno provocato allagamenti nei sottopassi di Milano Garibaldi e rallentamenti nel nodo ferroviario. I treni a lunga percorrenza che non fermano a Milano Porta Garibaldi - fa sapere Fs - saranno deviati su altri percorsi».