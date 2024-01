«Tradita da mio marito con mia mamma, ecco come l'ho scoperto subito dopo il parto»: il racconto sconvolge il web

La mamma a letto con il marito della figlia. Sembra improbabile possa accadere, ma statisticamente non è impossibile. Lo sa bene Laci Jane, che ha scelto TikTok per condividere una serie di video choc, in cui racconta, appunto, la storia del tradimento del marito con sua mamma.

La donna ha recentemente ripercorso la vicenda parlando ai suoi 25mila follower, narrando in un video (che ha raggiunto più di 5 milioni di visualizzazioni) gli eventi che l'hanno vista protagonista 14 anni fa. Un periodo in cui stava affrontando una serie di problemi di salute a seguito del parto, scrive il Daily Mail.