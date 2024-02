Tiziano Ferro, messaggio speciale per Emma: «Uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita»

La quarta serata del Festival di Sanremo, quella delle cover e dei duetti, è una delle più attese dell'anno. Sul palco si sono alternati tantissimi artisti, tra cantanti in gara, ospiti, ballerini, attori e tanto altro. Una festa, un evento nel quale sono andate in scena delle esibizioni energiche ed emozionanti. E c'è chi non è riuscito a trattenere l'emozione durante l'esibizione di Emma Marrone con Bresh. I due cantanti hanno infatti portato sul palco dell’Ariston un medley con i brani celebri Imbranato, Non me lo so spiegare e Sere Nere di Tiziano Ferro. Un omaggio speciale tant'è che non è tardata ad arrivare sui social la reazione di Tiziano Ferro.