Sangiovanni: «Ti chiedo scusa», il messaggio sui social per una fan. Ecco cosa è successo

Sangiovanni, 21 anni, non ha paura di nascondersi più dietro una facciata. Il cantante ha sempre sottolineato il peso dei social e degli hater che portano al distacco da una vita reale fatta di persone che si incontrano e si guardano negli occhi. E proprio nelle ultime ore, il concorrente in gara a Sanremo 2024, ha chiesto pubblicamente scusa alla mamma di una sua fan. Il motivo? Non è così scontato. Ma andiamo a vedere quale sono state le parole che Sangiovanni ha scritto sul suo profilo Instagram.