The Voice Senior, la seconda puntata: i giudici, i concorrenti e tutte le curiosità

The Voice Senior, venerdì 23 febbraio su Rai 1 in onda la seconda puntata del talent show che premia le voci over 60 più belle del Paese. Dopo l'esordio della nuova stagione la scorsa settimana, questa quarta edizione promette spettacolo. Antonella Clerici ancora una volta al timore della trasmissione, affiancata dai quattro coach e giudici Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa.