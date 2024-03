La Techno di Berlino è patrimonio culturale dell'UNESCO: «La club culture rappresenta valori come la diversità e il rispetto»

Un grande riconoscimento e una grande vittoria per la cultura la club culture: l’UNESCO ha riconosciuto la scena techno di Berlino come «patrimonio culturale immateriale dell’umanità»

La decisione è arrivata nella serata di mercoledì 13 marzo ed è stata resa nota dall’organo delle Nazioni Unite che si occupa di raccogliere e riconoscere tutte quelle iniziative che vanno tutelate in quanto contribuiscono a veicolare le diverse culture in giro per il mondo.