«Sono disperata, non ce la faccio più, la faccio finita», 15enne salva l'amica dal suicidio a mille chilometri di distanza

Una bellissima storia di Natale a lieto fine nella città di Bassano del Grappa (Vicenza). Lo scorso sabato, un'adolescente ha ricevuto un messaggio disperato dall’amica che vive a quasi mille chilometri di distanza, una sua ex compagna di classe alla scuola primaria, che da qualche anno si era trasferita in Germania con la famiglia. «Sono disperata, non ce la faccio più, la faccio finita». L’amica ha capito subito che c’era bisogno di intervenire.

Il messaggio

La quindicenne bassanese, ricevuto il grido aiuto dell’amica, ha subito mostrato il messaggio alla madre. In un primo momento, la donna ha cercato più volte di contattare i familiari della ragazza in pericolo, chiamandoli all’unico numero di telefono ancora in suo possesso, senza però riuscire a raggiungerli.

Così, insieme alla figlia, la donna si è rivolta al Commissariato bassanese di viale Pecori Giraldi, nella speranza di riuscire a scongiurare il gesto estremo minacciato dalla ragazzina. Le uniche informazioni in possesso delle due bassanesi per riuscire a rintracciare la giovane in Germania erano il nome, il suo cellulare e il fatto che la ragazza vivesse da quattro anni in un paesino nelle vicinanze di Düsseldorf.