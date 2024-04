Intrappolato nell'auto in fiamme dopo l'incidente in autostrada, sconosciuti si fermano e rischiano la vita per salvarlo

Quando ha visto quell'auto in fiamme sull'autostrada non ci ha pensato due volte: «Ho pensato che quella persona intrappolata avrei potuto essere io». Così ha accostato e, rischiando la sua vita per quella di uno sconosciuto, ha lottato contro l'incendio per tirare fuori l'automobilista. Kadir Tolla, un giovane del Minnesota, è stato solo il primo di un piccolo gruppo di persone che giovedì 18 aprile si è fermata lungo l'I-94, vicino a Snelling Avenue a St. Paul, per soccorrere l'uomo alla guida di un Suv Honda che era uscito fuori strada e finito per schiatarsi contro un palo della luce.

Il salvataggio

Il buon samaritano ha raccontato a FOX9 Minneapolis di trovarsi in zona per un appuntamento con dei clienti quando ha notato l'incidente. «Era cosciente», ha detto Tolla, riferendosi all'automobilista intrappolato, «Diceva 'tirami fuori, tirami fuori, tirami fuori'». Le fiamme non hanno scoraggiato Tolla e gli altri presenti, nonostante il pericolo imminente, così come le difficoltà ad aprire la poritera dal lato del conducente, che era bloccata dal guardrail.

Il video

Un video dalle telecamere sull'auto di Tolla mostra l'uomo mentre tenta invano di rompere il finestrino con un pezzo di plastica raccolto dalla strada.

