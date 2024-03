Studentesse provano a corrompere la prof con una tangente da 1.900 euro. La lettera sulla cattedra: «Alzaci la media»

In un mondo dove il successo accademico e professionale sembra sempre più una corsa ad ostacoli, alcuni studentesse sono disposti a superare i limiti dell'etica e della legalità per raggiungere i loro obiettivi. Una vicenda che ha recentemente scosso l'opinione pubblica riguarda due ragazzi che hanno tentato di corrompere la loro insegnante con una somma di denaro considerevole, una vera e propria tangente, sperando in un aumento del loro voto medio.