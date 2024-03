Sparatoria a Filadelfia, senzatetto uccide sorellina, matrigna e ex fidanzata. Poi prende in ostaggio i familiari

Sparatoria e orrore negli Usa vicino a Filadelfia, in Pennsylvania. Il sabato di festa per celebrare San Patrizio si trasforma in un incubo. Un senzatetto di 26 anni, Andre Gordon, ha aperto il fuoco e ucciso tre persone, prima di fuggire a bordo di un'auto rubata e barricarsi in una casa in New Jersey con degli ostaggi.

Cosa è successo

L'allarme è scattato intorno alle 8.50 del mattino, quando Gordon nella cittadina di Falls Township ha sparato e ucciso sua sorella Cara Gordon di 13 anni e la matrigna Karen Gordon. Poi a pochi isolati di distanza, ha colpito nuovamente uccidendo la donna con cui ha avuto due figli, la 25enne Taylor Daniel: all'interno dell'abitazione c'erano altre quattro persone e Gordon ne ha ferita solo una. Si è poi allontanato a piedi e, in un parcheggio, ha fermato un uomo e gli ha rubato la macchina.