Sonia Bruganelli: «Natale con Paolo Bonolis, poi il trasloco a casa nuova. Il fidanzato? Ogni settimana uno diverso...»

Sonia Bruganelli da gennaio torna in televisione (non solo su Mediaset Infinity), ci ritorna con il suo programma più amato, I libri di Sonia, e con molte novità, rivela a Chi. Il format non cambia. «Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ». «È un programma che tocca il mio cuore; qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto fin da subito. All’inizio non è stato facile, ma per paure solo mie. Pensavo che molti scrittori mi avrebbero risposto picche, che non si sarebbero fatti intervistare da me, ma era tutto nella mia testa. I consigli di Paolo poi sono stati preziosi...».