Smog, a Milano e altre 8 province in Lombardia via alle misure anti Pm10: blocco auto e limitazioni, cosa prevedono

Allarme smog, via al piano in Lombardia (ma non solo). Da domani in nove province - Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia - scatteranno le misure temporanee di primo livello in conseguenza ai valori di PM10 registrati nella giornata di ieri e in previsione delle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Diverse regole dovranno essere necessariamente rispettate quando le misure sono attive.