Fuoriclassse in campo e nella vita. Jannik Sinner, il finalista delle Atp Finals e vincitore della Coppa Davis, ha donato una sua racchetta per una nobile causa: sarà messa all'asta nei prossimi giorni e il ricavato andrà a sostegno di Arturo, un bimbo piacentino di cinque anni affetto dalla rara sindrome di Gillespie, di cui sono affette circa 30 persone in tutto il mondo.