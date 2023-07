Scuola, ok al rinnovo dei contratti: aumenti di stipendio fino a 190 euro al mese, introdotto lo smart working

Si è conclusa a buon fine la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell'istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. La novità del rinnovo sta negli aumenti mensili, che vanno dai 124 euro per i docenti ai 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per il comparto fondamentale della scuola.

