Scontrini pazzi, Daniela Martani si scaglia contro il bar di Roma: «Un tè caldo 6 euro in Prati? Siete dei ladri»

Daniela Martani, 50enne ex hostess Alitalia, ha condiviso con i suoi follwoer su TikTok un video in cui esprime il suo dissenso verso un bar di Roma, zona Prati, che le ha fatto pagare un tè caldo 6 euro. La showgirl, che ultimamente è stata alla guida di una delle squadre di Ciao Darwin, ha ritenuto che il prezzo fosse troppo alto: «Non è una zona In di Roma, è commerciale, sono andata in un bar normale, non all'Hilton. Per me è uno scandalo! Inaccettabile».

Andiamo a capire che cosa è successo.