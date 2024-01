Malore improvviso a Londra, Sara muore a 40 anni: era in vacanza con marito e tre figli. Famiglia sotto choc

Una donna di 40 anni, Sara Caretto, è morta qualche giorno fa a Londra dove si trovava in vacanza con il marito, Danilo Ferraro, e i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni e in compagnia di alcune coppie di amici. In Inghilterra per le vacanze natalizie per un periodo di relax, per la famiglia è stato uno choc, una morte incredibile che lascia sgomenti, come racconta oggi il quotidiano Il Gazzettino.