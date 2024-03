«Prostituzione in casa si può, ma non disturbate i vicini: finestre chiuse e niente rumori». Le nuove regole a Salerno

Prostituzione vietata se si crea disturbo ai vicini. Sta facendo discutere il nuovo regolamento del Comune di Salerno su polizia e sicurezza urbana, con la stretta in diversi ambiti come i giochi in strada e la vendita di alcol dai distributori automatici: tra le nuove norme anche disposizioni innovative sulla prostituzione in casa, che - occorre ricordarlo - di per sé non è reato (è passibile di denuncia solo se il rapporto sessuale viene consumato in luogo pubblico o se c'è sfruttamento o favoreggiamento).