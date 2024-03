Roma, i Friedkin non vogliono vendere il club. La Ceo Souloukou: «Sono qui per restare, ma ci serve lo stadio»

«La famiglia Friedkin è qui per restare», così Lina Souloukou, Ceo dell'As Roma, ha scalzato le voci che riguardavano un possibile cambio di proprietà della squadra capitolina. Si era parlato di venti di cambiamento arabi che soffiavano da Ryadh ma la Souloukou ha ribadito: «[Dan e Ryan] sono davvero fedeli all’impegno preso nei confronti dei tifosi e sono sempre stati molto rispettosi della storia del club».

Secondo Lina Souloukou, la proprietà «si vede come custode di un’istituzione amata dai tifosi e vuole renderla sostenibile e ancora più forte». I punti affrontati dalla Ceo in un'intervista al Financial Times sono tanti. Ha parlato dei Friedkin, di Roma, dello stadio, del movimento femminile nel calcio e della partnership con Riyadh Season di cui la Roma è «davvero felice».

L'intervista, realizzata prima del match dei giallorossi contro il Feyenoord, è stata pubblicata dal FT proprio dopo la partita che ha visto la Roma di De Rossi strapazzare 4-0 il Brighton di mister De Zerbi in Europa League.