Ricchi e Poveri: «Prendiamo 1.000 euro di pensione, poco». Gli attacchi di panico «come Sangiovanni»

Il ritorno dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024 è stato un vero successo. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i due membri del gruppo ancora attivi, hanno dimostrato che l'età è solo un numero e che la passione per la musica può rimanere incandescente anche dopo decenni di carriera. Il brano presentato al Festival, "Non tutta la vita", si è rapidamente diffuso sui social, conquistando non solo i cuori dei fan storici, ma anche delle nuove generazioni. A 76 e 78 anni, Brambati e Sotgiu sono diventati veri e propri fenomeni sui social media, accogliendo con umorismo e gratitudine l'attenzione improvvisa che li ha investiti. «Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok. Ora siamo ovunque. Ci seguono anche i giovanissimi. E l’ironia che si vede è nostra: siamo fatti così», spiegano con il loro caratteristico spirito in un'intervista al Messaggero.