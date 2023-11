Re Carlo, la telefonata con Harry il giorno del suo compleanno: il re ha parlato anche con Meghan, ecco cosa si sono detti

E' stato il regalo di compleanno più bello per Re Carlo che ieri, nel giorno del suo 75esimo compleanno, ha ricevuto la telefonata più attesa: quella di suo figlio Harry. Erano 6 mesi che non si parlavano. I loro contatti fino a ieri erano sempre stati minimi: dopo la bufera del libro Spare, la serie Neflix, le accuse alla Royal Family, Carlo, spesso tirato per la giacchetta da Camilla e William, non ha più avuto niente a che fare con Harry e sua moglie Meghan Markle, anche se fonti vicino al sovrano dicono che lui ha sempre tenuto una porta aperta per il figliol prodigo.