Prezzi dei prodotti per bambini, come cambiano con l'Iva ridotta: dal latte in polvere ai pannolini, quanto si risparmia

Iva ridotta al 5% sui prodotti per la prima infanzia: lo ha stabilito il governo con l'approvazione della legge di Bilancio. Ma quanto risparmieranno davvero le famiglie con bambini piccoli? Lo ha calcolato Codacons in uno studio realizzato prendendo in considerazione i prezzi medi di ogni singolo articolo tra quelli più utilizzati per i bebè. Il latte in polvere potrebbe costare tra i 7-9 euro in meno al mese, sui pannolini il risparmio sarebbe di circa 8 euro.