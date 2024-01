Crolla un pavimento al matrimonio: oltre 30 feriti, 6 gravi. «È successo mentre ballavano». Ricoverati anche gli sposi

Tragedia sfiorata ad un matrimonio a Pistoia. Il pavimento di un ristorante in cui era in corso un ricevimento di nozze è crollato e alcune decine di persone sono rimaste ferite: in cinque sono stati portati in ospedale in codice rosso. Il dramma è avvenuto mentre gli invitati stavano ballando, in un salone del primo piano di un ex convento a Giaccherino, da alcuni anni adibito a ristorante: c'erano una sessantina di persone, soprattutto giovani.