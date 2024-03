Pino D'Angiò: «Contro il tumore non si combatte, vedere la malattia negli occhi degli altri mi spaventa». Come sta il cantate?

Pino D'Angiò è un cantante che ha raggiunto il successo negli anni '80. Per far capire alle generazioni di chi stiamo parlando, basta nominare la canzone «Ma quale idea» del 1981. La canzone, un vero e proprio must, è tornata al centro dell'attenzione dopo che i Bnkr44 l'hanno portata sul palco del Festival di Sanremo insieme al suo autore e interprete.

La malattia

Anche Pino D'Angiò, di riflesso, è tornato sotto la luce dei riflettori ma non solo per il successo della sua canzone: il cantante purtroppo è malato da tempo a causa di un cancro alla gola. Il cantante non ha voluto parlare della malattia da subito e spiega il perché: «Non ne avevo parlato per serietà. Mi sembra quasi che si spettacolarizzi sul tumore, vedete quanti film ci sono.