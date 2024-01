Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis, Amadeus, Chiambretti, ecco la verità». Il mistero degli Internazionali di Roma su Mediaset

Il futuro dei volti della rete, la programmazione di Mediaset e molto altro. Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti a Cologno Monzese e ha fatto il punto della situazione: «Ripetere il risultato nel 2023 è quasi matematicamente impossibile, perché ci sono gli Europei e le Olimpiadi, ma stiamo a vedere», ha detto rispondendo a chi gli ha chiesto se Mediaset riuscirà a chiudere anche quest'anno davanti alla Rai. «Aver chiuso il 2023 davanti alla Rai per prima volta nella storia della tv non è nei nostri obiettivi, facciamo gara con noi stessi da editori, da tv commerciale - ha proseguito il vicepresidente e Ad - l'ascolto è fondamentale per raggiungere i ricavi pubblicitari».